Ossadas humanas encontradas em Tróia

Rogério Matos Hoje às 19:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Um esqueleto humano foi encontrado, esta segunda-feira manhã, em Tróia, entre as ruínas romanas e o cais dos ferry boat que realizam a travessia do Sado.

Uma equipa de arqueólogos que trabalhava na zona deparou-se com as ossadas e alertou as autoridades. A Polícia Marítima de Setúbal deslocou-se ao local com uma equipa da Polícia Judiciária de Setúbal, tendo o esqueleto sido removido durante esta tarde e transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal (INML), em Lisboa.

Serão agora os peritos do INML a determinar a identidade, género, idade e há quanto tempo estava no local. Ao que foi possível apurar, não há, por agora, indícios de crime.