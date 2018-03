Pescador morre ao tentar entrar no barco no rio Sado

Rogério Matos Hoje às 19:30 Facebook

Um pescador de 62 anos, da Comporta, morreu afogado, este domingo à tarde, quando tentava entrar no barco, no estuário do rio Sado, em Troia.

Segundo apurou o JN, o homem ter-se-á abeirado da embarcação, deslocando-se pelo cabo que amarra o barco à terra, quando terá sido arrastado pela água. A Polícia Marítima está a investigar a causa da morte.

O alerta foi dado pelo filho da vítima, cerca das 17.10 horas.

O corpo foi transportado para o Hospital do Litoral Alentejano.

Ao local, acorreram a Polícia Marítima e as VMER do Hospital São Bernardo.