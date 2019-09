Seis meios aéreos combatem incêndio na Serra de Grândola

Rogério Matos Hoje às 13:52 Facebook

Um incêndio em mato na Serra de Grândola está a ser combatido pelo ar com seis meios aéreos e pelo terreno por 171 operacionais apoiados por 52 veículos de várias corporações de bombeiros.

O incêndio tem duas frentes ativas entre as localidades de Azinheira de Barros e Canal Caveira, conforme foi possível apurar junto de fonte da GNR.

A mesma fonte avança que não há estradas cortas nem houve necessidade até ao momento de proceder à evacuação de qualquer localidade. Apenas uma habitação esteve em perigo, mas os bombeiros conseguiram evitar que fosse consumida pelas chamas.

A mesma fonte refere que as chamas estão a lavrar com bastante intensidade, apesar do vento fraco que se faz sentir. De acordo com a Proteção Civil, o alerta foi dado às 11.19 horas e pelas 13.30 horas o combate às chamas encontrava-se em curso.