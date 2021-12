Jovem levado por onda enquanto caminhava na praia do Carvalhal 

Rogério Matos Hoje às 18:40 Facebook

Um jovem com 16 anos foi levado por uma onda quando caminhava com os pais na praia do Carvalhal, durante esta tarde de quinta-feira, revelou fonte da Proteção Civil.

O jovem, de nacionalidade alemã, foi retirado de água por populares e transportado pelos bombeiros para o hospital em hipotermia. Nunca perdeu a consciência.

O alerta foi dado às 16.34 horas e ao local acorreram os bombeiros de Grândola, com uma viatura e dois elementos, que assistiram a vítima no areal e transportaram-na para o Hospital de Santiago do Cacém.

A Polícia Marítima de Setúbal também recebeu o alerta, mas não foi necessária a sua presença no local, visto que o jovem foi retirado da água por populares.