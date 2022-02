Mulher de 65 anos morre em despiste de carro no concelho de Grândola

JN/Agências Hoje às 15:52 Facebook

Uma mulher de 65 anos morreu esta quinta-feira na sequência do despiste do automóvel que conduzia na Estrada Nacional (EN) 261, no concelho de Grândola, distrito de Setúbal, informaram os bombeiros e a GNR.

O acidente, para o qual foi dado o alerta às 13.42, ocorreu na EN 261, entre as localidades de Melides e Cascalheira, no concelho de Grândola, indicou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Segundo fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR, uma mulher de 65 anos foi a vítima mortal do acidente, e era a condutora e única ocupante da viatura.

As causas do acidente estão a ser investigadas por elementos do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR de Setúbal.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Grândola, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, num total de oito operacionais, apoiados por quatro veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).