Showcase de Carlão na "Noite da Liberdade" assinala 25 de Abril em Grândola

Hoje às 17:32 Facebook

Twitter

Partilhar

A Noite da Liberdade, a 24 de Abril, vai ser comemorada em Grândola com um showcase exclusivo de Carlão, a partir do Cine Granadeiro Auditório Municipal, que vai ser transmitido em direto no Facebook do município, a partir das 22 horas.

"No ano em que completa 47 anos, Carlão vai estar ao vivo em Grândola para celebrar 47 anos de Liberdade, na terra que dá nome à canção «Grândola Vila Morena», que se transformou no hino deste concelho e que é hoje, igualmente, um hino de resistência e de esperança para milhões de cidadãs e de cidadãos em todo o mundo", realça a autarquia.

Leia mais em Sul Informação