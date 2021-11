Um morto e dois feridos em colisão automóvel no concelho de Grândola

JN/Agências Hoje às 18:19 Facebook

Um homem, de 36 anos, morreu e outras duas pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre um ligeiro de mercadorias e um automóvel, esta terça-feira no concelho de Grândola, revelaram as autoridades.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à Lusa que o acidente aconteceu, por volta das 15.15, na Estrada Nacional (EN) 261, perto de Melides, no concelho de Grândola, naquele distrito.

A vítima mortal, o homem de 36 anos, era o condutor e único ocupante do ligeiro de mercadorias, disse à Lusa fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR.

Segundo a mesma fonte, o casal que seguia no outro carro, um homem, de 57 anos, e uma mulher, de 51, ficou ferido.

Um homem sofreu ferimentos graves, enquanto a mulher ficou com ferimento ligeiros, adiantou a Guarda.

Os dois feridos foram transportados para as urgências do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, acrescentou o CDOS de Setúbal.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Grândola e de Vila Nova de Santo André, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, num total de 17 operacionais, apoiados por nove viaturas.

Contactada pela Lusa, uma fonte do INEM confirmou que a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano acionada para o socorro às vítimas avariou quando se deslocava para a ocorrência.

Perante a situação, acrescentou a fonte, foi enviada para o local, em substituição da VMER, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Alcácer do Sal.