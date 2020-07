Homem morre em despiste na A2 em Grândola

Rogério Matos com Lusa Hoje às 19:56, atualizado às 20:33 Facebook

Um homem morreu e duas mulheres ficaram feridas sem gravidade no despiste de um veículo ligeiro ocorrido este domingo à tarde na Autoestrada 2 (A2), na zona de Grândola (Setúbal).

A vítima mortal é um homem de 65 anos, condutor da viatura que se despistou. As vítimas com ferimentos ligeiros são a sua mulher e filha, 57 e 35 anos respetivamente.

O homem terá sofrido uma paragem cardiorrespiratória que levou a perder o controlo do veículo.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o alerta foi dado às 16.56 horas e que o despiste do veículo ligeiro de passageiros ocorreu ao quilómetro 106 da A2, no sentido sul-norte.

As vítimas foram transportadas para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA) em Santiago do Cacém.

As operações de socorro mobilizaram 18 operacionais e nove viaturas.