Um morto e dois feridos graves numa colisão em Grândola

Uma pessoa morreu e outras duas sofreram ferimentos graves numa colisão entre dois veículos ligeiros ocorrida, esta segunda-feira, na Estrada Nacional (EN) 261, no concelho de Grândola (Setúbal).

A vítima mortal é uma mulher de 26 anos, que seguia num dos carros com o companheiro, de 28, também ferido. No outro veículo seguia um jovem de 20 anos, que sofreu ferimentos graves.

De acordo com fonte da proteção civil, um dos feridos foi transportado de helicóptero para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

A colisão deu-se na Estrada Nacional 261, no cruzamento da vila do Carvalhal. O alerta foi dado às 12.26 horas e ao local acorreram 12 veículos e 26 elementos dos bombeiros de Grândola, Alcácer do Sal, INEM e GNR.

A GNR vai a investigar as causas da colisão. A estrada encontra-se cortada durante as operações de socorro. A vítima mortal foi transportada para a morgue do Hospital do Litoral Alentejano, bem como o segundo ferido grave.