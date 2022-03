Ciclista com 70 anos atropelado na Moita

Uma colisão entre uma viatura ligeira de passageiros e um velocípede na Moita causou na manhã desta segunda feira ferimentos graves no ciclista, um homem de 70 anos. O alerta foi dado às 10.30 horas e ao local, na Estrada Nacional 11, em Alhos Vedros, acorreram os bombeiros da Moita e o INEM, com uma equipa médica e psicólogos.

O condutor do velocípede foi transportado para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, enquanto o condutor da viatura ligeira foi assistido no local, tendo recusado transporte para o hospital.

No teatro de operações estiveram envolvidos 14 elementos apoiados por seis viaturas dos bombeiros da Moita, bem como a GNR e o INEM. As autoridades vão investigar as causas da colisão.