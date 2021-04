Colisão entre dois veículos provoca quatro feridos na Moita

Rogério Matos Hoje às 12:11 Facebook

Uma colisão entre duas viaturas na Baixa da Banheira, Moita, provocou esta manhã de sexta-feira ferimentos em quatro pessoas, todas ocupantes das viaturas envolvidas.

O acidente aconteceu na Rua Carlos Santos da Costa e o alerta foi dado às 9.45 horas.

Ao local acorreram os bombeiros da Moita, bem como da corporação barreirense de Sul e Sueste e a PSP, com seis viaturas e 14 operacionais.

As vítimas foram transportadas para o Hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, com ferimentos considerados leves.