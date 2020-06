Colisões com motas na A33 causam um morto e deixam GNR ferido

Rogério Matos Hoje às 13:14, atualizado às 13:32 Facebook

Um motociclista morreu e outro ficou gravemente ferido, na segunda-feira à noite, em dois acidentes na A33, na Moita.

A vítima mortal resultou de um primeiro choque entre uma mota e uma viatura ligeira, cerca das 23.20 horas. O motociclo, apurou o JN, estava sem matrícula e as autoridades estão agora a tentar averiguar a sua propriedade, bem como a identidade do condutor. Ao local, acorreram os bombeiros da Moita, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Barreiro e a GNR, num total de sete viaturas e 16 elementos.

Durante as operações de socorro, gerou-se uma fila de trânsito no sentido Montijo-Barreiro, onde ocorreu uma nova colisão entre outro motociclo e outro veículo ligeiro, por volta da meia-noite. Desta segunda colisão, resultou um ferido grave, o motociclista, um militar da GNR do posto do Montijo, com 24 anos. A vítima sofreu um traumatismo craneo-encefálico e foi transportada para o Hospital do Barreiro e mais tarde para o Hospital Garcia de Orta, em Almada. Encontra-se internada com prognóstico reservado, apurou o JN. Ao local acorreram bombeiros da Moita e GNR, com três veículos e nove operacionais.