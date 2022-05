Corpo de jovem que morreu em largada de touros na Moita vai ser autopsiado 

O corpo do jovem de 16 anos, que morreu numa largada de touros durante as Festas de Maio na Moita, na madrugada de sábado, vai ser autopsiado por ordem do Ministério Público. A informação foi partilhada pela agência que está a tratar do processo das cerimónias fúnebres.

Afonso Jesus, morava na Baixa da Banheira, concelho da Moita e era jogador de futsal na equipa de sub17 da Escola Básica D. João I. A morte deu-se perto das duas horas da madrugada de sábado, no centro da vila, onde decorriam as largadas de touros no segundo dia das Festas de Maio.

Afonso Jesus foi colhido por um touro dentro da arena localizada na Avenida Teófilo de Braga. Foi ferido gravemente no pescoço e perdeu a consciência. Populares conseguiram afastar o animal da vítima e retirar o jovem da arena. Afonso foi prontamente assistido por uma equipa da Cruz Vermelha, especializada em traumas, e levado para o posto de socorro montado junto da zona da largada.

O jovem foi transportado em estado crítico, inconsciente, para o Hospital do Barreiro, mas viria a falecer devido aos ferimentos. O óbito foi declarado nesta unidade hospitalar.