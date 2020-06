GNR envolvido em acidente na A33 morre no hospital

Rogério Matos Hoje às 19:01 Facebook

Um militar da GNR do Montijo que esteve envolvido num acidente, esta terça-feira de madrugada, na A33, na Moita, faleceu durante a tarde no Hospital Garcia de Orta, em Almada.

O militar, que completava esta terça-feira 24 anos, tinha saído do posto do Montijo e dirigia-se para casa na sua moto particular. Ia começar esta terça-feira um período de férias.

Entrou na A33 rumo ao Barreiro e quilómetros à frente, na Moita, deparou-se com uma fila de trânsito devido a um acidente entre um motociclo e uma viatura ligeira que tinha provocado uma vítima mortal.

Nesse momento, pelas 00.10 horas, por circunstâncias a apurar pelas autoridades, envolveu-se num choque com uma viatura automóvel e sofreu ferimentos considerados graves.

O militar foi transportado para o Hospital do Barreiro com um traumatismo cranioencefálico com hemorragia interna e, durante a madrugada, foi transferido para o Hospital Garcia de Orta, em Almada. Acabou por falecer esta tarde.