Homem morre após cair num poço em Setúbal

Um homem com cerca de 60 anos morreu, este domingo à tarde, ao cair no poço de um terreno privado de cultivo agrícola na Moita.

O alerta foi dado às 17.08 para a Rua Francisco Gaspar na freguesia de Alhos Vedros.

De acordo com fonte da Proteção Civil, ao local acorreram os bombeiros voluntários da Moita com 12 elementos e quatro viaturas, bem como a GNR.

O óbito foi declarado no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (vmer) do Hospital do Barreiro e o corpo retirado do poço pelas 18.30 horas.

Ao que foi possível apurar, o homem explorava o terreno agrícola neste terreno privado. A Polícia Judiciária de Setúbal foi acionada para averiguar possíveis indícios criminais.