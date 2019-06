Incêndio com explosões destrói arrumos de pescadores e barcos na Baixa da Banheira

Rogério Matos Hoje às 10:29 Facebook

Um incêndio destruiu, segunda-feira à noite, dez arrumos piscatórios e três barcos sem motor ao longo de uma faixa de cem metros junto à praia da Barra, na Baixa da Banheira. Dentro dos arrumos atingidos pelas chamas, encontravam-se garrafas de gás e houve mesmo registo de explosões.

O alerta foi dado às 23 horas e só às quatro horas desta terça-feira o incêndio foi dado como extinto, estando os bombeiros neste momento no local em vigilância. No combate às chamas, foi assistido um homem, popular de 46 anos, por exaustão, sem necessidade de assistência hospitalar.

Acácio Coelho, comandante dos bombeiros Sul e Sueste, do Barreiro, refere que quando os bombeiros chegaram ao local, já estava tudo tomado pelas chamas. "O trabalho foi dificultado pela imensa concentração de material combustível no local, seja lixo, material de pesca, entre outros e conseguimos evitar novas explosões em garrafas de gás que removemos do espaço".

No local estiveram 57 bombeiros apoiados por 20 viaturas das corporações Sul e Sueste, Barreiro e Pinhal Novo. A PJ vai investigar as causas do incêndio.