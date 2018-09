Irmã de Yannick Djaló morreu atropelada nas festas da Moita

Hoje às 12:23, atualizado às 13:20 Facebook

Twitter

A jovem de 17 anos que morreu atropelada nas festas da Moita, esta madrugada, é irmão do futebolista português Yannick Djaló.

Acuçena Patrício, de 17 anos, foi atropelada esta madrugada durante as festas da Moita, na rua Silva Evaristo, que estava cortada ao trânsito.

A jovem sofreu ferimentos graves e foi transportada ao hospital Garcia da Horta, em Almada, onde viria a falecer.

Um outro irmão de Djaló assistiu ao atropelamento, revela o jornal "Record". Cinco pessoas ficaram feridas e o condutor foi detido no local pela GNR.

O futebolista, que já jogou no Sporting e no Benfica, está atualmente na Tailândia. Em agosto, tinha colocado um post no Instagram a assinalar o 17.º aniversário de Acuçena.