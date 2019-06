Quatro bombeiros feridos em fogo num prédio que afetou 21 moradores

Hoje às 12:47 Facebook

O incêndio que deflagrou, no sábado, num edifício habitacional com cinco pisos em Alhos Vedros, no concelho da Moita (Setúbal), deixou 21 deslocados e quatro bombeiros feridos.

Os 21 residentes deslocados devido ao incêndio ficaram em casa de familiares, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

O edifício habitacional, de acordo com a mesma fonte, estava este domingo de manhã ainda desocupado, para serem analisadas as condições de habitabilidade.

Quatro bombeiros sofreram intoxicações com fumos e foram transportados para o hospital do Barreiro, segundo o CDOS, que inicialmente tinha indicado dois bombeiros feridos.

O alerta para o incêndio foi dado às 16.23 horas de sábado e obrigou, como medida de prevenção, a retirar todos os moradores do prédio, localizado na Rua 5 de Outubro, em Alhos Vedros. Segundo o CDOS, o fogo deflagrou no 2.º piso.

O combate às chamas mobilizou 59 operacionais, com o apoio de 19 veículos.