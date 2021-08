Motociclista em estado grave após despiste na Moita

JN/Agências Ontem às 23:59 Facebook

Um motociclista ficou esta quarta-feira ferido com gravidade na sequência de um despiste na Moita, distrito de Setúbal.

O homem foi assistido pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Barreiro e, após ter sido estabilizado, foi transportado para o Hospital do Barreiro, referiu à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários da Moita.

O alerta para o acidente na Moita foi dado pelas 19.23 horas e no local estiveram elementos dos Bombeiros da Moita e a VMER do Barreiro, no total de 11 operacionais apoiados por quatro viaturas, explicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

A GNR de Alcochete esteve também no local e tomou conta da ocorrência.