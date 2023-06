Pitbull atacou mulher e mordeu o próprio dono na Moita

Duas pessoas ficaram feridas ao final da tarde deste domingo na Baixa da Banheira, Moita, durante um ataque de um cão de raça potencialmente perigosa, um pitbull.

Os feridos são uma mulher de 53 anos que tentava proteger o seu cão do ataque do pitbull e o detentor do cão que atacou, que também acabou por ser mordido ao tentar afastar o seu animal.

O caso ocorreu ao final da tarde, às 20 horas, na via pública na Baixa da Banheira. Uma mulher de 53 anos que passeava o seu cão de pequeno porte foi surpreendida quando um pitbull atacou-o. A mulher pegou no seu animal ao colo e acabou por ser mordida nos membros inferiores e superiores. O detentor do animal de raça potencialmente perigosa, que o passearia sem meios de contenção adequados, trela e açaimo, partiu em socorro da senhora que protegia o próprio animal e acabou também ele por ficar ferido.

Os feridos foram transportados para o Hospital do Barreiro pelos bombeiros da Moita. Na unidade hospitalar, a PSP tomou conhecimento da situação.

O detentor do animal de raça potencialmente perigosa foi notificado para o manter em casa, em quarentena, até que o comportamento deste seja avaliado por um veterinário municipal. O detentor será ainda alvo de contraordenação pela falta de uso de meios adequados ao passear o animal na via pública, trela e açaimo. Em causa coimas que partem dos 750 euros.