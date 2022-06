Comandante demitido nos bombeiros do Montijo alerta para riscos

Pedro Ferreira foi afastado do comando da corporação e agora diz que o socorro pode estar em causa. Direção não comenta.

O comandante dos bombeiros do Montijo foi despedido no passado dia 12 de maio e refere que o socorro no concelho está posto em risco pela falta de profissionais, meios e por não ter a disponibilidade total, como tinha enquanto funcionário, para comandar teatros de operações.

Pedro Ferreira foi despedido por incompatibilidade com a atual direção - que não respondeu ao pedido de comentário feito pelo JN - eleita em dezembro.