Agressões no quartel dos bombeiros do Montijo não envolveram dirigentes

Bombeiros da corporação do Montijo envolveram-se em agressões na passada terça-feira, como o JN noticiou, mas as agressões, de acordo com a direção, não envolveram qualquer dirigente. O incidente ocorreu na sequência da apresentação da demissão por dois dirigentes da direção, um efetivo e um suplente.

Em declarações ao JN, o presidente da direção explica que "nenhum elemento da direção se envolveu em qualquer cena de pancadaria, foram sim alvo de violência verbal por parte de um elemento Bombeiro (assalariado) e seu filho (suplente da direção), não chegando a vias de facto".

Nesta sequência, "o Chefe de serviço em socorro do elemento da direção foi agredido, pelo Bombeiro e respetivo filho. Outro elemento que se encontrava no exterior também foi agredido pelo filho do Bombeiro", afirma Jorge Lopes, presidente da direção dos bombeiros do Montijo.

A PSP foi chamada ao local para identificar os intervenientes nesta situação. Esta quarta-feira, a PSP foi chamada novamente ao quartel porque um dos bombeiros envolvidos nos confrontos físicos foi impedido de entrar ao serviço.

De acordo com Jorge Lopes, o bombeiro que foi impedido de se apresentar ao serviço. "Foi o agressor e conforme se atua nestas situações o mesmo encontra-se suspenso e em processo disciplinar tendo em conta que agrediu um superior, e ser elemento assalariado".