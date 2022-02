Autocarro despista-se e fere oito pessoas no Montijo

Oito pessoas, uma delas uma criança de seis anos, sofreram este domingo ferimentos leves na sequência do despiste de um autocarro dos Transportes Sul do Tejo (TST) no Montijo. O autocarro realizava um serviço urbano e embateu contra um edifício devoluto na Rua Conde Paço Vieira, no centro do Montijo, sofrendo danos consideráveis.

Dentro do autocarro seguiam 12 passageiros, oito dos quais sofreram cortes e escoriações devido ao embate, revela fonte dos bombeiros do Montijo.

Dos oito feridos leves, seis foram transportados para o Hospital do Barreiro e os outros dois para o Hospital Garcia da Orta, em Almada. A criança de seis anos foi transportada para o Hospital do Barreiro. Para o local foram mobilizados 28 operacionais, apoiados por 12 viaturas, dos bombeiros do Montijo, Pinhal Novo, Barreiro e Alcochete, PSP, a viatura médica de emergência e reanimação (vmer) do Hospital do Barreiro e o Serviço Municipal de Proteção Civil do Montijo. A PSP vai investigar as causas do incidente.

A rua onde aconteceu o sinistro é de sentido único e o trânsito esteve cortado até remoção do veículo pesado de passageiros do local.