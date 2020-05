Bombeiro e mais duas pessoas feridas em incêndio em destilaria

Inês Banha Ontem às 23:35 Facebook

Três pessoas, entre as quais um bombeiro, foram hospitalizadas, este domingo à noite, na sequência de um incêndio numa destilaria em Faias, Pegões, no concelho do Montijo.

Um dos dois feridos civis foi transferido, com queimaduras graves, para o Hospital do Barreiro, adiantou ao JN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Já o bombeiro foi transportado para o Hospital de Setúbal, com fraturas numa perna.

A terceira vítima é uma pessoa que se sentiu mal ao assistir ao incêndio na destilaria, que funcionaria também como adega. Foi assistida no Hospital do Barreiro, mas o seu estado não inspirará cuidados.

O alerta foi dado às 19.52 horas e, menos de duas horas depois, o fogo foi dado como extinto.

No local, estiveram 30 operacionais, apoiados por 11 viaturas, das corporações dos bombeiros de Águas de Moura, de Canha, do Montijo e de Alcochete, do INEM e da GNR, concluiu a fonte.