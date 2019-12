Cidadãos tentam travar em tribunal aeroporto do Montijo

Inês Banha Hoje às 14:32 Facebook

Associação entregou providência cautelar para suspender avaliação ambiental. Início das obras está previsto para 2020.

Uma associação formada há uma semana por residentes no Seixal cansados de "ouvir tanta gente falar sem fazer nada" está a tentar travar em tribunal a construção do aeroporto do Montijo, cujo arranque dos trabalhos está, segundo a proposta de Orçamento do Estado de 2020, previsto para o próximo ano. Em causa está o facto de, no entender destes moradores, a localização escolhida para aumentar a capacidade aeroportuária na região de Lisboa não ter "condições" para acolher aquela infraestrutura.