Colisão entre cinco veículos provoca dois feridos 

Rogério Matos Hoje às 11:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma colisão entre cinco viaturas no na A33, no Montijo, provocou esta manhã de segunda feira ferimentos considerados leves em dois condutores. O alerta foi dado às 9.45 horas e ao local acorreram os bombeiros da Moita, com cinco viaturas e onze operacionais.

De acordo com a proteção civil, houve constrangimentos na circulação no sentido Moita Montijo, onde se deu o choque, mas não houve necessidade de qualquer corte. Os feridos foram transportados para o Hospital do Barreiro.

Cerca das nove horas, no mesmo sentido desta autoestrada que liga a Caparica a Alcochete, houve uma colisão entre dois veículos pesados, um dos quais que transportava botijas de gás.

Desta colisão não se registaram quaisquer feridos, nem houve necessidade de corte da via. A GNR esteve no local.