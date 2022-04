Pedro Ferreira diz-se perseguido por nova direção e denuncia ter que devolver equipamentos novos que a autarquia subsidiou.

O comandante dos bombeiros do Montijo foi despedido por "promover situações de conflitualidade" com a direção, eleita em dezembro, e o Equipamento Individual de Proteção (EIP) que encomendou em novembro e que já chegou ao quartel tem que ser devolvido. "A 12 de abril recebi a carta de despedimento na qual foi alegada que sou conflituoso, mas esta direção nunca quis reunir comigo, apenas quer ver-se livre de tudo o que tem que ver com a anterior", lamenta ao JN, Pedro Ferreira. A demissão tem efeitos a partir de 13 de maio.

O comandante queixa-se que os equipamentos encomendados pela anterior direção têm que ser devolvidos "porque não foi esta direção a encomendá-los". "Temos cinco EIP a estrear que não podem ser usados porque a direção não quer, alega que não tem dinheiro para pagar, o que é falso porque a autarquia já pagou", diz Pedro Ferreira. "Há 16 bombeiros sem EIP e outros trabalham no socorro com equipamento de combate a incêndios florestais, o que é lamentável", adianta.