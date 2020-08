Despiste de mota provoca dois feridos graves no Montijo

Rogério Matos Hoje às 16:53 Facebook

O despiste de um motociclo na autoestrada A33, no Montijo, provocou, este sábado à tarde, ferimentos graves nos dois ocupantes, dois homens com 29 e 35 anos. À chegada dos bombeiros, as vítimas encontravam-se conscientes e os ferimentos consistiram em queimaduras no corpo provocadas pelo alcatrão. Os dois feridos usavam t-shirts.

O despiste deu-se no sentido Sarilhos Montijo e o alerta foi dado às 13.40 horas. Ao local acorreram 14 operacionais e seis viaturas dos Bombeiros do Montijo e Alcochete.

De acordo com fonte da proteção civil, também estiveram envolvidos meios da GNR, Brisa e a viatura médica de emergência e reanimação (vmer) do Hospital do Barreiro, para onde os feridos foram transportados. O trânsito não sofreu qualquer constrangimento durante as operações de socorro.