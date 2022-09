Despiste na A13 no Montijo cortou o trânsito durante quase duas horas 

O despiste de um carro na A13, nas Taipadas, Montijo, levou ao corte da autoestrada no sentido sul norte durante quase duas horas, esta tarde de quarta-feira. De acordo com fonte da proteção civil, do despiste resultou um ferido leve, transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira.

O despiste ocorreu às 17.56 horas e a viatura ficou imobilizada na faixa central da autoestrada. A vítima encontrava-se fora do veículo à chegada dos bombeiros e estava consciente.

A posição da viatura levou a que a A13 fosse cortada no local do acidente enquanto decorreram os trabalhos de socorro. O trânsito foi retomado às 19.36 horas, após remoção dos destroços.

Ao local acorreram os bombeiros voluntários de Canha, bem com a GNR, Brisa e a viatura médica de emergência e reanimação do INEM. Estiveram envolvidos no teatro de operações 12 elementos apoiados por seis veículos.