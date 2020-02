Despiste violento contra sobreiro provoca ferido grave

Rogério Matos Hoje às 18:51 Facebook

Um carro despistou-se e capotou, embatendo com violência contra um sobreiro, esta terça-feira à tarde, no Montijo. O único ocupante, homem com cerca de 20 anos, sofreu ferimentos considerados graves e teve que ser retirado do veículo com recurso a ferramentas de desencarceramento dos bombeiros.

O alerta foi dado às 14.15 horas e ao local, na Estrada Municipal 1124 na localidade de Vale Porrim, acorreram os bombeiros do Montijo e Alcochete, com 22 elementos apoiados por oito veículos, informou fonte da proteção civil. Nas operações de socorro esteve também a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de Setúbal, cujo médico acompanhou a vítima para o Hospital de Nossa Senhora do Rosário no Barreiro.

A estrada esteve cortada em ambos os sentidos durante os trabalhos de socorro, que demoraram cerca de duas horas. Os contornos do acidente vão agora ser investigados pela GNR.