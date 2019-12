Rogério Matos Hoje às 21:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma árvore de grande porte caiu esta quinta-feira à noite sobre uma vivenda no Montijo e cortou por completo a rua das Papoilas, no centro da cidade.

Ao que foi possível apurar junto de fonte dos bombeiros do Montijo, a árvore ficou apoiada na vedação da vivenda e não provocou danos na habitação.

Os bombeiros voluntários do Montijo estão no local e vão proceder ao corte do eucalipto para poderem abrir a rua ao trânsito automóvel.