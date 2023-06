Homem morre atropelado por camião na A13 em Pegões 

Um homem de 54 anos morreu atropelado por camião na autoestrada A13, em Pegões, na tarde desta sexta-feira. A vítima estava junto ao seu veículo ligeiro de mercadorias a acondicionar a carga quando foi colhido mortalmente por um pesado de mercadorias.

O atropelamento deu-se ao quilómetro 21 no sentido Sul-Norte desta autoestrada. O alerta foi dado às 13.41 horas e ao local acorreram os bombeiros voluntários de Canha e Águas de Moura, bem como a GNR e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Barreiro. Nas operações de socorro estiveram 19 elementos com nove viaturas.

O óbito foi declarado no local pela equipa da VMER. O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR vai investigar o caso. O trânsito encontra-se condicionado.