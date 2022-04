Incêndio em mato em Pegões dominado por mais de 100 bombeiros

Um incêndio deflagrou numa zona de mato em Pegões, concelho do Montijo, durante a tarde desta quarta feira e obrigou ao corte da autoestrada A13.

Mais de cem bombeiros combateram as chamas com o auxílio de dois helicópteros e às 20.30 horas, o incêndio foi dado como dominado. Os meios aéreos foram já desmobilizados.

A circulação rodoviária da autoestrada A13 foi retomada, mas apenas no sentido sul norte. O sentido norte-sul continua interdito, informou ao JN fonte da proteção civil.

No local estão 108 bombeiros apoiados por 35 viaturas de várias corporações do distrito de Setúbal, que vão permanecer no perímetro para prevenir reacendimentos. Durante o combate às chamas, não houve necessidade de evacuação de qualquer localidade nem houve danos em habitações. O incêndio deflagrou numa zona de pinheiros, eucaliptos e sobreiros, avançou a mesma fonte da proteção civil.