Bebé morre em creche no Montijo

Rogério Matos Hoje às 18:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma bebé de seis meses faleceu na tarde desta quarta-feira numa creche no Montijo, Setúbal.

Ao que o JN apurou junto da corporação de bombeiros local, o alerta foi dado às 15.45 horas e à creche, na Praça Dom Sebastião, acorreram os bombeiros do Montijo, PSP e INEM, que declarou o óbito no local. Uma equipa de psicólogos do INEM também foi acionada.

De acordo com a mesma fonte, a bebé sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante o sono. A enfermeira da VMER do Hospital do Barreiro conseguiu recuperar os sinais vitais da menina num primeiro momento ao entubá-la com sucesso, mas a menina acabou por sofrer nova paragem cardíaca no momento em que era transportada para a ambulância. Não resistiu, apesar de novas tentativas de reanimação.

O JN entrou em contacto com o colégio, mas ninguém se dispôs a comentar o caso.