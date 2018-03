Choque na A12 no Montijo provoca ferido grave

Rogério Matos Hoje às 14:45 Facebook

Um homem ficou gravemente ferido quando a viatura onde seguia colidiu contra uma estrutura da Brisa na A12, logo após a Ponte Vasco da Gama, no Montijo, esta quinta-feira de madrugada.

A vítima seguia no sentido Lisboa-Montijo quando se deu o choque, que originou um incêndio na viatura.

Um ocupante de outra viatura que seguia no mesmo sentido retirou o homem de dentro do carro sinistrado.

Os bombeiros do Montijo e Alcochete foram acionados para o local, bem como a GNR e VMER do Hospital do Barreiro, para onde a vítima foi transportada.