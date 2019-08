Colisão entre camião e automóvel faz um morto na A13 no Montijo

Hoje às 00:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Um acidente entre um veículo pesado e um ligeiro, no sábado à tarde, na autoestrada 13 (A13), no Montijo, provocou um morto e dois feridos ligeiros.

O acidente, que envolveu um veículo pesado de mercadorias e uma viatura ligeira de passageiros, ocorreu por volta das 16.30 horas, na A13, sentido norte-sul, no concelho de Montijo, distrito de Setúbal, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

Apesar de o acidente ter ocorrido no distrito de Setúbal, foram acionados meios do distrito de Santarém, estando no local 18 operacionais e nove viaturas dos Bombeiros de Samora Correia e Benavente, bem como a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Vila Franca de Xira.

Face ao acidente, uma das faixas ficou obstruída ao quilómetro 18,6, mas o trânsito continua a circular, referiu a mesma fonte do CDOS de Santarém.