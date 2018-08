Pai e filho bebé morrem em despiste no Montijo

Rogério Matos Hoje às 16:53, atualizado às 17:57 Facebook

Um homem com cerca de 35 anos e o seu filho com 13 meses morreram, esta segunda-feira, no despiste da viatura onde seguiam na Estrada Nacional 4, Montijo.

No veículo ligeiro estava ainda a mãe da criança, também com 35 anos, que sofreu escoriações e foi transportada para o Hospital do Barreiro na companhia de um psicólogo do INEM.

A família, oriunda de Benavente, distrito de Santarém, seguia no sentido Pegões-Montijo.

O despiste ocorreu às 14.34 horas junto à localidade de Faias, tendo o veículo sido projetado para o meio da via após embater violentamente contra um sobreiro na berma da estrada no lado contrário ao sentido em que seguia.

A criança teve de ser desencarcerada pelos bombeiros de Canha que acorreram ao sinistro. Os corpos das vítimas mortais foram transportados para a morgue do Hospital do Barreiro.

Cerca das 15.45 horas ainda se encontram no local 23 bombeiros, oito veículos e um helicóptero do INEM.

Via alvo de reabilitação recente

Este foi o primeiro acidente mortal neste troço da Estrada Nacional 4 desde que o piso foi completamente substituído há cerca de um mês.

A reabilitação, realizada num troço de 25,5 quilómetros compreendido entre Montijo e Pegões, teve um custo total de 3,6 milhões. A inauguração do novo piso data de 16 de julho.

Foi realizada a fresagem e repavimentação de todo o troço, a substituição e readequação da sinalização vertical de código e de orientação e a remarcação da sinalização horizontal, a colocação de novos equipamentos de segurança da estrada como as Guardas de Segurança, onde se incluem os Dispositivos de Proteção para Motociclistas, e a requalificação dos sistemas de drenagem. Ainda assim, de acordo com fonte dos bombeiros, "os sobreiros continuam a estar bastante perto da estrada, aumentando a probabilidade de acidente grave em caso de despiste".