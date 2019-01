Helicóptero acionado nas buscas por praticante de bodyboard desaparecido

Rogério Matos Hoje às 11:58 Facebook

O helicóptero da Base Aérea do Montijo foi acionado esta segunda-feira de manhã, pelas 9.50 horas, para auxiliar na localização de um praticante de bodyboard dado como desaparecido no final da tarde de domingo, na Costa da Caparica.

O homem, de 37 anos, saiu de casa, no Montijo, pelas oito horas de domingo para praticar bodyboard e, às 19 horas, a família deu o alerta do desaparecimento.

A viatura do praticante de bodyboard foi localizada na zona urbana da Costa da Caparica, tendo sido encontrada no interior da mesma uma muda de roupa, o que indicia que o homem se equipou para praticar bodyboard. Ao que foi possível apurar, este é o único indício do desaparecimento do praticante de bodyboard, já que, no local, a Polícia Marítima não encontrou testemunhas que apontassem para que o desportista tivesse desaparecido no mar.

As buscas estão a decorrer por terra e por mar, com duas viaturas da Polícia Marítima de Lisboa, uma lancha de fiscalização e meios dos bombeiros de Cacilhas.