Homem confunde-se e conduz 15 quilómetros em sentido contrário na A12

Um condutor com cerca de 50 anos circulou cerca de 15 quilómetros em contramão, esta quarta-feira, na A12, entre o Montijo e o nó da A2 em direção a Palmela, onde foi intercetado pelas autoridades.

O homem não provocou qualquer acidente, não estava alcoolizado e foi autuado por condução em sentido contrário em autoestrada, seguindo depois o seu caminho, já no sentido correto.

Ao que o JN apurou, o homem pretendia ir para a Costa da Caparica e desorientou-se, tendo entrado, pelas 15 horas, em contramão na A12 no Montijo e circulado na via esquerda em direção a sul. O trânsito quase inexistente ao longo dos 15 quilómetros levou a que não fosse registado qualquer acidente. Na portagem do Pinhal Novo, o homem passou pela faixa da via verde, onde um funcionário ainda o tentou alertar para cessar a marcha, mas sem sucesso.

De acordo com declarações de fonte da GNR ao JN, o condutor só se apercebeu de que estava a circular em contramão quando foi intercetado pelas autoridades e pela Brisa no nó da A2 em direção a Palmela. Foi submetido a testes de despistagem de álcool e substâncias ilícitas, mas estes deram negativo, o que levou a que não fosse autuado por condução perigosa, mas por condução em sentido contrário em autoestrada. A viatura foi colocada no sentido certo e o homem seguiu caminho.