Incêndio em habitação obriga a retirar moradores de prédio

Um incêndio deflagrou numa habitação na madrugada de domingo no Montijo e obrigou à evacuação do prédio, com dois andares.

Os moradores na habitação afetada, casal com um filho com nove anos foram transportados para o hospital do Barreiro, onde receberam assistência por inalação de fumos.



O alerta foi dado às 00.40 horas de domingo para o número 51 da Rua Augusto Pereira Coutinho, no centro do Montijo tendo os bombeiros do Montijo acorrido ao local.

Ao que foi possível apurar, as chamas deflagraram no frigorífico, mas o incêndio ficou contido na cozinha e foi rapidamente dominado pelos bombeiros. Após ventilação do prédio, os moradores puderam regressar às casas.