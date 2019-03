Jovem morre no hospital após atropelamento no Montijo

Rogério Matos Hoje às 11:27 Facebook

Um jovem elemento da fanfarra dos bombeiros do Montijo morreu esta manhã no hospital depois de, domingo à noite, ter sido atropelado no Montijo, na estrada entre a vila do Samouco e a cidade.

Emanuel Elias, 20 anos, acabou por não resistir aos ferimentos e faleceu esta manhã, no Hospital Garcia de Orta, em Almada. O alerta para o atropelamento foi dado às 23.30 horas e ao local acorreram os bombeiros do Montijo, com três viaturas, bem como a VMER do Hospital do Barreiro e a PSP que tomou conta da ocorrência.

O anúncio da morte de Emanuel Elias foi dado esta manhã pela corporação do Montijo nas redes sociais.