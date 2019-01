Quatro viaturas incendiadas durante a noite no Montijo

Rogério Matos Hoje às 12:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Quatro viaturas foram incendiadas na última noite na cidade do Montijo, tendo as chamas destruído por completo uma e provocado danos noutras três, bem como na fachada dum prédio. Os bombeiros foram alertados para os incêndios pouco antes da meia-noite desta quarta feira.

O primeiro alerta foi dado para uma viatura em chamas na Rua César Ventura, perto do Tribunal do Montijo, e, ao que foi possível apurar, os populares conseguiram travar o incêndio com o auxílio dos bombeiros, impedindo que a viatura fosse consumida pelas chamas.

Mais tarde, às 23.55 horas, o alerta foi dado para três viaturas em chamas na Rua Aldeia Velha, também no centro do Montijo. De acordo com fonte dos bombeiros, uma das viaturas ficou completamente destruída e outras duas sofreram danos, tendo os bombeiros evitado que ficassem completamente consumidas pelas chamas. A fachada dum prédio nesta rua também ficou danificada devido aos incêndios.

Até ao momento, não são conhecidas detenções.