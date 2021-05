Motociclista ferido com gravidade num despiste em Pegões

JN/Agências Hoje às 23:31 Facebook

Um motociclista ficou ferido com gravidade, este sábado, na sequência de um despiste na Estrada Nacional (EN4) de Pegões, freguesia do Montijo, no distrito de Setúbal.

O acidente ocorreu cerca das 17.30 horas e levou ao corte da estrada nacional durante cerca de duas horas para resgatar o ferido, disse à agência Lusa fonte da GNR.

O motociclista politraumatizado em estado grave teve de ser transportado com urgência por um helicóptero do INEM, indicou a GNR.

O acidente ocorreu na EN4 entre Vendas Novas e Pegões.