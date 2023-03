Ponte Vasco da Gama duplicou população de Alcochete e Montijo

Sofia Cristino Hoje às 10:42 Facebook

Ligação entre as margens do Tejo foi construída há 25 anos. Os dois municípios da margem sul cresceram e são cada vez mais procurados especialmente por jovens.

A Ponte Vasco da Gama foi inaugurada há 25 anos, levando mais pessoas para a Margem Sul. A população de Alcochete e Montijo duplicou de 11 mil para 20 mil e de 30 mil para quase 60 mil, respetivamente, e estas cidades tornaram-se municípios mais procurados para morar. O crescimento da população levou também ao aumento do trânsito nesta e na Ponte 25 de Abril, muitas vezes congestionadas, e hoje já se pensa na construção de uma terceira travessia sobre o Tejo.

Duas décadas e meia depois de ver o concelho onde nasceu aproximar-se de Lisboa através de uma ponte inaugurada com uma megafeijoada, o presidente da Câmara do Montijo, Nuno Canta, diz que o município é hoje "mais atrativo" e "um dos mais jovens do país". "A ponte tornou-nos menos periféricos, criou maior desenvolvimento na terra e voltou a repor a população, que estávamos a perder. Temos atraído muitas famílias jovens", refere o autarca, que adianta que "a população e o número de fogos duplicaram" no Montijo. Hoje é "uma das cidades com maior crescimento do país", à semelhança de Alcochete.