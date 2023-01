Populares resgatam bebé de incêndio em habitação no Montijo

Rogério Matos Hoje às 16:51, atualizado às 18:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio num prédio no Montijo provocou, na tarde desta sexta-feira, três feridos e oito desalojados. Um bebé de dois anos foi resgatado da casa por populares.

Uma mulher de 60 anos sofreu ferimentos graves por queimaduras e por ter saltado da janela da habitação para fugir das chamas, tendo sido transportada ao Hospital do Barreiro e dali transferida para o São José, em Lisboa.

Uma criança com dois anos foi retirada por populares da habitação e assistida por inalação de fumos no Hospital do Montijo, para onde também foi transportado um agente da PSP que entrou na casa em chamas para averiguar se havia mais vítimas no interior. Os dois sofreram ferimentos leves e já tiveram alta.

PUB

O alerta foi dado por volta das 15.20 horas para o número 12 da Rua Machado Santos, perto do Hospital do Montijo, e o incêndio, cujas causas serão investigadas pela Polícia Judiciária de Setúbal, foi extinto cerca das 17 horas.



De acordo com Pedro Ferreira, comandante dos Bombeiros do Montijo, as chamas deflagraram numa habitação situada nas águas furtadas e propagaram-se ao telhado em madeira. Ainda assim, a rápida intervenção dos bombeiros impediu que o fogo se propagasse a outras moradias contíguas.

Segundo Nuno Canta, presidente da Câmara Municipal do Montijo, a moradia ficou sem condições de habitabilidade. "Os oito moradores - quatro adultos e quatro crianças, que serão duas famílias - vão ser alojadas temporariamente pelos serviços da autarquia já a partir desta noite", afirmou ao JN. A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Montijo também já está a acompanhar as famílias.

No teatro de operações estiveram empenhados 24 elementos dos bombeiros voluntários do Montijo e de Alcochete, bem como a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital do Barreiro e a PSP, com dez viaturas. A estrada esteve cortada durante as operações de socorro.