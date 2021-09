Quatro crianças resgatadas junto ao Cais do Vapor no Montijo

JN/Agências Hoje às 22:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Quatro crianças foram resgatadas, este domingo à tarde, depois de terem sido arrastadas pela corrente, junto ao Cais do Vapor, no Montijo.

As quatro crianças, com idades entre os 11 e 12 anos, foram resgatadas "depois de terem sido arrastadas pela corrente, ficando em dificuldades em sair da água, junto ao Cais do Vapor, no Montijo", referiu a Autoridade Marítima Nacional (AMN) em comunicado.

O alerta foi dado pelas 17.45 horas, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), que informou que quatro crianças "se encontravam em dificuldades na água", pelo que "foi de imediato ativada para o local uma embarcação da Estação Salva-vidas de Lisboa e uma embarcação dos Bombeiros Voluntários do Montijo".

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, "três crianças foram resgatadas por uma embarcação de pesca que se encontrava no local e a quarta criança, que se encontrava numa embarcação insuflável, foi recolhida pelos Bombeiros Voluntários do Montijo".

As crianças "encontravam-se bem e não necessitaram de assistência médica, tendo sido transportadas para as imediações do Cais do Vapor, onde foram entregues aos familiares".

O comando local da Polícia Marítima de Lisboa tomou conta da ocorrência.