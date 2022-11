Um ferido em incêndio numa habitação no Montijo

Um incêndio numa habitação no Montijo provocou, esta quarta-feira à tarde, um ferido por inalação de fumos e obrigou à evacuação do prédio com três andares.

A habitação onde deflagraram as chamas, no terceiro andar, ficou sem condições de habitabilidade, avançou fonte da Proteção Civil. O ferido é o único morador da casa.

O alerta foi dado às 12 horas e ao local, na Rua D. Jorge Mestre Santiago, acorreram os Bombeiros Voluntários do Montijo, com cinco veículos e 14 elementos. As chamas deflagraram na cozinha da habitação e o proprietário, único morador, sofreu ferimentos considerados leves por inalação de fumos.

PUB

O prédio foi evacuado durante as operações de socorro. No total estavam dez pessoas em casa que tiveram que sair para a rua durante a extinção do fogo e os trabalhos de ventilação.

O proprietário da casa afetada foi transportado para o Hospital do Barreiro e o seu processo de realojamento transita agora aos serviços municipais. Os bombeiros resgataram ainda dois gatos do apartamento onde deflagraram as chamas.