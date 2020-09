Um morto e sete feridos em despiste de carrinha com trabalhadores agrícolas

Rogério Matos Hoje às 13:11 Facebook

O despiste de uma carrinha com nove trabalhadores agrícolas na Estrada Nacional 10 em Canha, Montijo, causou na madrugada desta sexta-feira a morte a um dos ocupantes, um homem com 60 anos. Sete ocupantes sofreram ferimentos considerados leves, apurou o JN junto de fonte da GNR.

O alerta foi dado às cinco horas e ao local, no cruzamento da Estrada Nacional 10 e a entrada para a localidade de Canha, acorreram os bombeiros de Canha e Águas de Moura, bem como a GNR de Palmela e a VMER do Hospital do Barreiro.

Ao que foi possível apurar, a carrinha de nove lugares seguia em direção a um campo agrícola. O Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) vai agora apurar as circunstâncias em que se deu o despiste.