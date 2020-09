Vereador acampa junto à câmara municipal contra "inércia" para combater despejos

Rogério Matos Hoje às 21:29 Facebook

João Afonso, vereador do PSD na autarquia montijense, liderada pelo PS, vai acampar esta noite com outros eleitos junto aos Paços do Concelho em protesto contra o que considera ser a "inércia" do presidente Nuno Canta em lidar com os despejos de centenas de famílias que não conseguem suportar os aumentos das rendas.

Ao JN, João Afonso estima que cerca de duas mil pessoas, na sua maioria mulheres sozinhas com filhos, estão a ser "empurrados para fora das casas pelos senhorios". A razão, a especulação imobiliária no Montijo catalisada pelo anúncio da construção do aeroporto do Montijo que faz com que os senhorios aumentem as rendas dos atuais 450 euros para os 700. "Estas famílias, muitas monoparentais constituídas por mulheres com filhos, recorrem aos serviços sociais da autarquia, mas deparam-se com falta de resposta", afirma João Afonso.

O vereador do PSD critica o executivo PS por não fazer nada sobre o assunto. "Foi proposto a criação de fundo social de apoio as famílias carenciadas que suportaria os valores excedentes das novas rendas, mas o PS recusou-se a aceitar", adianta João Afonso. O social-democrata descreve ainda a falta de investimento do PS no parque habitacional social do concelho. "Não houve na última década investimento para habitação social ou a custos controlados nem nada está previsto para os próximos anos".

A autarquia adquiriu recentemente os terrenos da antiga fábrica Isidoro, com 1,2 hectares no centro do Montijo para espaços municipais, culturais e ainda para a construção de cerca de 60 casas com rendas controladas para a classe média. João Afonso diz que "ainda não foi lançado concurso público para a construção, pelo que não é hipótese a curto prazo". Não foi possível obter reação da autarquia até ao momento desta publicação.