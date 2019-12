Bebé atacada em casa por cão arraçado de pitbull. Animal vai ser avaliado 

Rogério Matos Hoje às 12:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma bebé de um ano e meio foi atacada na cara por um cão arraçado de pitbull, na terça-feira à tarde, em casa, no Poceirão, Palmela

O cão pertence à família da vítima, estando as circunstâncias do incidente ainda por determinar. Foram os avós da criança que se deslocaram pelos próprios meios ao quartel dos bombeiros de Águas de Moura para que a neta recebesse assistência. A menina apresentava ferimentos graves, nomeadamente na face e no crânio, com cortes e escoriações.

De acordo com Rui Laranjeira, comandante da corporação, "havia um risco grande de comprometimento das funções respiratórias da criança", pelo que foi assistida e transportada de imediato para o Hospital de São Bernardo. Durante a tarde de ontem, foi transferida para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa.

Segundo a GNR do Poceirão, que se deslocou à residência da, o cão não é pitbull de raça pura, mas tem traços característicos dessa raça potencialmente perigosa. O animal será agora recolhido e colocado pelo serviço municipal veterinário de Palmela a fim de ser avaliado. A avaliação determinará se o cão é abatido, por demonstrar comportamento perigoso, ou se é devolvido à família.